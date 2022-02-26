政Whats噏：潘佩璆指Omicron在港傳播異於外地　憂外傭成防疫漏洞

新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐全球，並引發香港第5波疫情，短短兩個多月時間，現時單日就錄得萬多宗確診個案，且數字仍未見頂，城中幾乎各行各業各階層都有人染疫，就連政商界都不能倖免。但觀乎近日嘅疫情消息，儘管陸續有政府高層官員嘅司機、外傭或家人中招，但官員本人就似乎「免疫」喎！前議員潘佩璆都有留意到呢個情況，尋日佢就喺社交平台貼文，嘗試以社會現象嘅角度，嚟解釋高官點解會避過感染嘅原因。

潘佩璆形容，第5波疫情猶如海嘯，傾刻之間就衝垮香港嘅醫療系統，情況令人憂慮。疫情如此深重，固然係變種病毒Omicron傳染性極高，但觀乎外地疫情報導，他邦嘅爆發速度似乎無香港咁猛烈。咁就不禁令佢懷疑，香港第5波疫情之所以特別迅猛，可能係由於傳染途徑有別於其他國家同地區。跟住潘又話，發覺唔少中招者都係來自中產階層，譬如醫護或官員嘅家庭。而最近就有一啲高層官員嘅家人及外傭感染新冠肺炎，但係官員本人就倖免染疫。於是，潘就推測唔少染疫人士應該係經社區中招，而並非從工作接觸而來。

潘話就自己嘅所見所聞，好多染疫人士都家有外傭，而外傭亦受感染。香港約有40萬外籍家庭傭工，每逢休息日或假期，佢哋大多數會出街聚會、食飯、唱歌、跳舞，雖然呢啲都係正常嘅社交活動，但疫情下就充滿危機。設想一群聚集嘅外傭，若果其中有一人係帶病毒者，喺佢放假嘅日子，可能接觸數十以至數百人，當中會有幾多人受到傳染呢？而受傳染嘅外傭喺假期結束後返回僱主居所，就可以傳染畀僱主一家，而各家庭又與至親相聚，造成更廣泛嘅傳染。

由於一家之中，主婦、小朋友及長者往往同外傭接觸較多，而身為家庭經濟支柱嘅高官可能忙於工作，早出晚歸，較少同外傭接觸，因此避過感染。最後潘就話，希望政府要立刻仔細研究傳染嘅漏洞，緊急立法以亡羊補牢，減低病毒傳播率咁話。