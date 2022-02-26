疫苗開打錄67死　目睹至親中風癱瘓　市民抗拒打針陷兩難

新冠疫苗開打滿一年，接種率錄88.2%，但截至本月20日，有逾7000人針後出現異常事件，67人離世前14天曾接種疫苗，無論對出事的市民，抑或是家屬，都是一種心理陰影。適逢政府近日推出「疫苗通行證」，日後甚至要打齊3針，才可以進入食肆、超級市場等處所，這批曾親眼目睹或經歷疫苗潛在副作用的人，又如何應對？

李小姐的媽媽去年8月因工作需要，接種第一針科興疫苗，一周內中風，其後半身癱瘓，飽受折磨之餘，也失去工作能力。然而，她的個案被專家委員會評為與疫苗接種無關，疫苗保障基金也拒絕賠償。事隔多月，李小姐向東網記者表示，其母經過調理，病情逐漸好轉，也能走幾步路，但親眼目睹母親出事的她，至今都不敢打針，「已經找醫生檢查過身體，說我可以打針，但還是不夠膽，擔心出事」。

隨着政府推出疫苗通行證，她外出遇到很多阻滯，「最近疫情嚴重，所以都不怎麼外出了，如果要食飯就叫外賣，要買餸惟有去街邊檔......」。至於未來會不會打針，她還是舉棋未定。

市民林先生亦向東網求助，他去年3月接種科興疫苗後暈倒，之後出現面癱。其後，當局評估他符合疫苗保障基金申請資格，獲賠償12萬港元。任職地盤工人的他，因工作需要，再於去年8月打了第二針科興疫苗，「當時有小小擔心再出事，但無辦法，自己只能做地盤，就一定要打針」。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，一般市民如針後出現異常事件，是一個心理創傷，對他們而言，打針的傷害會大過效益，認為「疫苗通行證」應把這批曾受影響的市民及家屬納入考慮，讓他們獲一定程度的豁免。而且，至今沒有任何一宗死亡個案被評為與疫苗接種有潛在關聯，但市民沒有渠道查詢具體原因，而疫苗保障基金的賠償機制同樣透明度極低，只會進一步削弱市民對疫苗的信任。

袁認為，如今政府用「疫苗通行證」谷針，只是懲罰沒有打針的人，進一步分化社會，破壞互信，質問「懲罰市民何以達致團結抗疫？」況且，科學證據已證實，打齊2針已可以減輕重症的風險，故他認為政府要求全民打第3針並不合理，多於抗疫所需。

據政府資料，截至今年1月23日，保障基金共接獲689宗的申請，專家委員會已完成467宗個案的因果關係評估，其中281宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，186宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。其中，死亡個案有25宗，無人獲賠償；傷害個案有664宗，其中190宗獲批，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎/心包炎、多形性紅斑等個案，合共批出2,213萬港元。