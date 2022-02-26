教評會促盡快公布暑假落實日期　制訂DSE延考及取消方案

全港學校提前於3月初放「暑假」，教育評議會今日(26日)發文，建議教育局盡快公布學校於「暑假」期間的各項行政指引，以及實質防疫支援；盡快指示「暑假」的落實日期、月薪代課安排等，並給予學校酌情彈性。該會預計，檢測中心需求將大幅下降，加上疫情或在4月起退卻，教育局應讓學校在4月上旬彈性安排假期的安排。由於不少幼稚園校舍細小無法借出，因此幼稚園應可繼續營運，安排上網課，毋須提早放暑假。

教評會認為，各校在3、4月提前放「暑假」期間，如需用zoom補課或用視訊進行活動，建議可校本處理，以減輕家長負擔。該會又指，因本學期在8月中下旬結束，或將嚴重影響行政工作，特別是開辦班級的人手及撥款安排，建議凍結學校人手編制1年，至2023年才作更新；以及建議下學年於明年8月12日結束。

對於中學文憑試將於4月底如期開考，教評會認為考評局須提早公布防疫措施，保障全部参與者的安全、染疫未能應考者的評估公平，同時制訂延考及完全取消DSE兩個後備具體方案。如疫情於試前放緩，應容許中六生考前一周回校進行面授課，讓學生有更好的準備。

教評會又建議當局為學校提供快速測試套裝，予教職員及學生使用，以減省學校的採購困難。該會提出，為了更能掌握現階段小六學生的情況，建議於今年8月2日公布派位結果，8月4日及5日註冊，8月9日舉行中一入學前考試，又建議保留小學小五首次呈分試，學校可延至8月尾呈分上教育局。

該會又提出，成立深港學童學習及情緒跟進專責小組，加大力度支援錄取跨境童的學校，以幫助兩年多來留在深圳的6萬多名學童的學習及成長需要。