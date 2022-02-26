政府減省覆檢程序　今晚突增27836宗　累計逾13.8萬

政府昨日(25日)公布將減省覆檢程序，快速測試等方式驗出病毒均直接視為確診個案。衞生防護中心總監徐樂堅公布，本港今日(26日)新增17,063宗確診，6宗是輸入，大部分於機場或酒店發現，餘下都是本地感染。連同昨日累計的94,056宗，本應今日累計染疫個案共111,119宗。不過，衞生防護中心今晚公布，至今最新累計染疫的個案數字為138,955宗，意味4多小時間內呈報多27,836宗，未知是否明天(27日)將公布的最新感染數字。

政府表示，當局昨公布為減省需交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢的程序，由檢測營辦商測出的初步確診個案，將會直接視為確診，故因應相關安排，原本正等候覆檢的個案同樣直接視為確診個案，因此，至今累計陽性檢測個案共有138,955宗。

中心發言人強調，近日本地疫情非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升。因應Omicron變異病毒株傳染性和感染風險更高，中心強烈呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會，特別是跨家庭活動或聚會、宗教活動或聚會等，以減低患上新型冠狀病毒病的機會，並避免病毒在社區傳播。