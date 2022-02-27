食環署為兩屠房從業員安排檢測　荃灣屠房恢復有限度服務

​食物環境衞生署昨日(26日)表示，已為上水屠房及荃灣屠房所有從業員安排於本周末以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，以及早識別患者和減低病毒傳播風險。

食環署已向兩所屠房的從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）發放電話短訊，提醒他們於今日或明日的指定時間，可分別前往荃灣公園4號網球場旁空地或上水屠房的指定流動採樣站接受免費檢測。昨日兩個採樣站合共為421名屠房從業員進行檢測。食環署強烈呼籲其他的屠房從業員須盡快於周日接受檢測。

食環署早前接獲上水屠房及荃灣屠房持牌人通知，由於受疫情影響而出現人手短缺，須自昨晨零時起暫停提供屠宰服務。食環署昨日知悉荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後擬於今日(27日)重開並提供有限度屠宰服務。為讓屠房能盡快重開，同時保障從業員的健康，食物及衞生局局長長今日行使《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599章，附屬法例J）的權力發出強制檢測公告。所有荃灣屠房的從業員在本月27日進入屠房前，須持有在本月26日已登記進行上述指明檢測的電話短訊通知或陰性檢測結果的電話短訊通知（如有），及在本月26日或27日進行的快速測陰性結果，方可進入屠房。