東網深入疫地　確診男疑傳染家人　籲特首將心比心

本港近日備受第五波疫情肆虐，多個家庭陷入恐慌！東網記者昨晚(26日)冒險深入旺角廣華醫院急症室外採訪「中招」病人；並於通往急症室走廊外臨時等候區，發現一家四口在候診。

據候診姓陳男子稱，他早前接獲任職的機構通知，駕車載同一名同事往明愛醫院為老人家取藥，其後感覺不適，遂往檢測站檢測，於上周四(24日)凌晨收到結果確診，衞生署職員指示他在家自我隔離及等後通知；惟至翌日(25日)其7歲兒子出現發燒癥狀，陳致電召喚救護車，接聽電話人員稱送院也於事無補，因醫院無位接收病人，陳無奈在家中苦候消息；期間，7個月大兒子亦發燒，經檢測後錄得38.9度高燒。

至昨日早上，陳生在家用快速檢測替妻子及7歲兒子檢測初步確診，其子亦出現嘔吐及肚痛，陳於是再召救護車求助，救護員到場將其一家四口送抵廣華醫院治理。他指抵院後醫護人員即替他們進行新冠病毒檢測，並照X光片，職員稱因醫院病床爆滿，未能收新症，故其7個月大兒子未能留醫，醫護叫他們返家等候消息。

陳生向東網記者稱，其父剛接獲通知亦確診，母親為長期病患，面對多名家人如此境況，甚為擔憂，亦感壓力沉重。陳坦言大人有病仍捱得到，細路仔不懂表達，故非常擔心兩子情況，院方應安排小朋友入院；他續指：「特首早前話，BB優先處理，特首都係人媽媽，希望佢聽到市民心聲！」。而陳太則優心忡忡稱：「希望特首將心比心」。