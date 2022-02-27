多區污水檢出病毒　民政署今向受影響人士派快測包自檢

政府昨日(26日)表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水帶有病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署（包括觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田民政事務處）將會由今日(27日)起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

觀塘秀茂坪邨秀華樓

觀塘秀茂坪邨秀義樓

將軍澳安寧花園5座

（部分）— 柴灣翠灣邨

（部分）— 粉嶺昌盛苑

（部分）— 何文田愛民邨

（部分）— 沙田水泉澳邨樂泉樓、河泉樓及欣泉樓

另外，民政事務總署觀塘民政事務處將會由今日起陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。觀塘牛頭角上邨、樂華南邨及樂華北邨

公眾如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽以下網頁連結（www.youtube.com/watch?v=aeDummTkpA0&t=1s）。