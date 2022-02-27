中招容易確診難　市民苦等無期　隔離逾15天仍未「放監」

新冠病毒傳播變得更快，惟政府覆檢速度卻嚴重落後，不少市民直言「中招容易，確診難」。有正在隔離酒店的讀者向東網投訴，怒斥政府及衞生署在安排確診患者進入隔離措施時的指示極度混亂，本應前日(25日)已完成社區隔離，但仍未解除隔離令，擔心於正式進入隔離營前的居家隔離日子未被計算，而大坐「冤枉監」；另外，讀者又投訴相關熱線無人接聽，形容「叫天不應，叫地不聞，同坐監無分別」。

從事銀行業的張小姐表示，早於本月11日感到身體不適，而自費到社區檢測中心檢測，翌日獲通知初步確診，惟一直都沒有收到任何指示，她認為沒有發燒，只有一些輕症狀，故沒有到外求診，選擇一直留家自我隔離。直至本月16日再獲通知正式確診，於4日後(20日)收到消防處電話，稱已獲安排於翌日進入隔離酒店。她當時曾向其問及，於該9天的居家隔離中分別自行進行了2次快速測試，均沒有驗出病毒，又指其朋友同樣獲知確診，當局亦只安排她朋友居家隔離便可，自己會否有相同的彈性處理，惟消防處只回覆：「必須入，否則有刑事責任。」

張小姐稱本以為能夠於短時間內完成隔離，故只攜帶了小量衣物，惟入住隔離酒店後，翻閱守則小冊子獲告知14日隔離期要重新計算，她擔心入住前已進行的9天居家隔離不被計算之餘，就連隨身的日常衣物、用品亦不足以維持。直至昨日(26日)，她指若計算入住前的9天，剛好在昨日屆滿，同時在入往後亦分別獲安排於昨今進行了2次快速檢測，均未驗出病毒，惟遲遲未獲衞生署或酒店通知可獲安排解除隔離令，她更顯徬徨。

她就此事曾分別致電衞生署及酒店熱線，衞生署只回覆她應向酒店求助，酒店則要求她致電衞生署查詢，她形式自己慘變人球。最後，酒店向事主提供了一條熱線，她打逾百次仍然「音信全無」，形容「叫天不應，叫地不聞，同坐監無分別。」