政府訊息大亂　市民按指示居家隔離12日　再收酒店隔離通知

第5波疫情下，確診人數急升，政府檢測及隔離安排大亂！有市民向東網反映，初步確診後，政府部門訊息亂七八糟，一開始稱安排他到酒店隔離，但隨後改為留家隔離，但臨近隔離完畢竟又獲告知隔離酒店專車已備。他批評當局的安排模稜兩可、混亂不堪，斥若非政府沒有統一做法、安排不清晰，市民不會一頭霧水，有關熱線根本不會被「打爆」。

吳先生有同事確診，本月15日亦初步確診，他留家等待當局指示。直至23日，他收到消防處來電，稱會安排他到酒店隔離。吳先生本已執好行李，但翌日收到衞生防護中心訊息，要求他按收到初確通知的第一天(即18日)計起，居家隔離14天。

不過，吳先生於25日再收到衞生防護中心短訊，稱若他在染疫後的第14天，快測結果為無感染的話，便可如常生活。他每天快測結果均為沒感染，依照訊息，如他在下周一(28日)的結果一樣，便完成隔離。可是在昨早(26日)，他再收到消防處通知，稱將有專車送他到酒店。他隨即拒絕，認為在居家隔離只剩約2日、身體無恙下，再到酒店隔離是浪費資源，亦擔心再受感染及「放監」無期。

吳先生大感無奈，坦言「我都冇犯法，但我唔跟你做，又會唔會畀人拉？」他稱自己曾致電不同部門，包括「居安抗疫」熱線、醫院管理局、民政事務總署等，希望得知明確指示，但即使能接通，各部門也互相卸責，至今無人能助。他於政府的記錄甚至一直是初確，卻苦無方法通報病癒，令公司難以跟進他的假期問題。