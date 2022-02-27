東方日報A1：單日新高萬七宗　快測認可又亂龍

本港疫情狂爆，昨日單日確診創17,063宗新高，連續兩日破萬，而當局檢測滯後的問題愈來愈多，衞生署昨日下午一度公布第5波至今已錄得12.6萬宗確診，晚上又修正為138,955宗，即增近1.3萬宗，料與簡化確診認證安排有關，但有關個案「追補」在哪一天也是問題，可見確診統計瀕混亂、失真。食物及衞生局昨亦宣布多項應變措施（見表），再簡化出院安排；縮減已打兩劑疫苗的待送院患者及密切接觸者「疫監」至7日；另加開8間指定診所予輕症患者。但政府接受快測可當初確，在記者會未正式公布計劃之前，已經將19個流動採樣站於昨起停止運作，造成一片混亂。

衞生署衞生防護中心昨日公布，新增17,063宗病例，除了6宗輸入個案外，其餘全屬本地感染。以上個案分別由醫管局、衞生防護中心的化驗所、檢測營辦商確診，中心晚上再修正，疫情至今累計個案已達138,955宗。衞生防護中心總監徐樂堅指，本月22日至25日的每日呈報個案，從7,900宗激增至兩萬宗；昨日的確診有92%懷疑帶有Omicron，故最流行的是Omicron BA.2變種。

醫管局公布，新增66名疫患病亡，涉及39男27女，年齡介乎19至101歲，大約39人住在護老院，8人曾接種疫苗。61人為65歲或以上長者，餘下5名年輕病人中，有3人住在院舍，當中包括19歲女子及41歲患者有長期病患。因數據滯後，2月20日至24日期間亦再多22人離世。昨日另增50間院舍爆疫。

鑑於個案大爆發，政府推出多項支援居家隔離的策略，如縮短已打兩針暨沒有驗出病毒者的疫監。若已入住社區隔離設施的患者和尚待入院者，已打至少兩劑新冠疫苗，將可在驗出病毒後第6及第7日進行快速測試。至於已打兩針的密切接觸者，則在接受家居檢疫第6及第7日進行快測。如以上人士在連續兩日的測試均無驗出病毒，可於第7日提早完成疫監。惟新措施不適用於未打足兩針的人士，以及僅需作4日家居檢疫的次密切接觸者，即密切接觸者的同住家人。

快速測試列為確診個案方面，當局指快測驗出病毒者的個案將跟初確者一樣。衞生署署長林文健補充，如網上呈報平台發展後，未來快測驗出病毒者的資料會收集在數據庫內，當局屆時會按在內的資料向其發放病假紙。陳肇始亦坦言，快測靈敏度有限，但仍可有效找到病毒量高的患者，也有大批市民適應快測。

醫管局下周會啟動多8間於不同區域的指定診所，服務名額將增至3,000個，應付眾多等待入院的染疫市民。此外，公立醫院昨日起也更改出院標準，主診醫生會按病人風險水平作臨床判斷，如果病人臨床上已經康復、病情穩定、適合出院、居住環境合適，就會安排他們盡早出院，並在合適設施逗留隔離，直至取得沒有染疫的結果，即未打針者第14日、已打針者第6及第7天。當局強調，以上準則為非常時期的非常做法，否則已經沒有辦法再騰空病床。

陳肇始強調，政府會分流及評估入院需求，最需要的人要入院及隔離病床；第二層是社區治療設施，如亞博；第三層是社區隔離設施，包括竹篙灣及酒店。現時於圍封強檢找到的確診個案，當局會盡快將其送到社區隔離設施，尤其是隔離酒店。

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