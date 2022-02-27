明愛醫院急症室瀕崩潰　逾60老幼確診者無了期苦等

本港第五波疫情嚴峻，每日確診人數連破紀錄，多間醫院急症室再次爆滿，輪候時間遙遙無期，其中明愛醫院急症室，今晨(27日)有大批患者需在急症室外病床輪候，當中不少更為長者，亦有市民一家多人確診，擔憂家中老少病況未能及時獲妥善治理。

東網記者今晨深入明愛醫院急症室採訪，發現患者需要排隊輪候至少8小時，而院方則在急症室外擺放數十張病床，供現場約60名確診者等候診治。據記者所見，現場大部分病人為長者，惟部分位置受太陽直曬，在場醫護人員需頻頻推移病床，以免患者過熱不適。急症室內則劃出一區域，供有發燒症狀的市民在該處等候，該區內只有數人等候。

其中69歲的陳女士由於丈夫昨日確診，自己經快速測試後亦呈陽性，於是到院求助。由於她有「漸凍人症」未有注射疫苗，擔心確診後出現嚴重病徵，惟她由昨晨(26日)9時許抵院後，至今仍未獲安排入病房治療。今晨更有護士勸她離院在家中休息，陳女士大感氣憤無助，認為自己病情被忽視，幸經協調後，護士表示將安排她前往日間護理中心，她始稍為感到安心。

此外，67歲的范先生於上周確診，曾到院求醫獲派發藥物後一直在家中休息，惟至昨晚(26日)約9時突然感到氣促，擔心病情惡化於是再次到院治療，至今仍在急症室外等候，訪問期間亦因受日曬，需由護士將病床推至陰涼處。

市民黃先生一家五口有4人「中招」，包括其9個月大女兒。黃尤其擔心女兒出現發燒，又未能表達身體不適情況，於是在昨晚帶她到院求醫，而同樣確診的妻子及外母現時亦在急症室外等候。期間，只有護士間中到來量體溫，食藥後亦未見進展，又未知要再等多久，只能繼續在現場無了期等候。此外，有市民因輪候時間太長，無奈選擇離開，另行尋求藥物治療。