院舍爆疫嚴峻人手不足　社署緊急聘內地千名臨時照顧員

第5波疫情一發不可收拾，勞工及福利局局長羅致光今日﹙27日﹚發表網誌，指出疫情在院舍的情況十分之嚴峻，整個醫療及衞生防護系統已極端受壓，不少有確診個案的院舍，都難以獲得即時的醫療支援，所以要不斷加強及調整策略，包括不斷補充快速測試套裝予院舍員工，以及由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，以及有時限地放寬「補充勞工計劃」的規定。

羅致光指，在設施上，會繼續增加為宿舍長者而設的檢疫、隔離及暫託中心，他指現時最「致命」的是人手不足，他指在這波疫情中，不論是確診及被檢疫或隔離，甚或離職，人手的壓力已在崩潰的邊緣，所以，採取了兩項特別的措施，包括由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期3個月，並已聯絡內地多個勞務單位，尋求協助，亦向中央尋求協助協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，以解燃眉之急，第一批救兵應可以短期內抵港，先接受基本的訓練。

此外，亦決定有時限地放寬「補充勞工計劃」的一些規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員、省卻在計劃下進行四星期的本地招聘、因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目，及暫緩就每宗申請諮詢勞顧會等，有關安排只在未來3個月內適用，勞工處已安排明天向勞顧會闡述有關措施，並聽取委員意見。

他又指，當局會提供更多快速測試及個人保護裝備予院舍，若待院舍有確診個案後才加強，便明顯會出現滯後，院舍若有需要額外快速測試套裝及個人保護裝備，都會不斷補充。快速測試套裝的數目除了足夠員工每天測試外，亦可為有確診個案的院舍每名院友提供每天測試。

羅提到，社署檢討現時一些院舍在危機管理的規條是否仍然適合，當中包括了在恩恤探訪的安排，在不影響院舍運作的前提下，容許已完成接種疫苗及持有到院舍當日的快速抗原測試陰性結果的家人，到院舍協助照顧院友。由於不少院舍員工都擔心會將病毒帶回家中，當局支持機構用自己的現有設施，包括原本不是用作住宿的設施，作為院舍員工的臨時宿舍。