預算案循三方向支持創科發展　投資基金吸引企業落戶香港

港府近年致力發展創科產業，創新及科技局長薛永恒今日(27日)表示，剛公布的財政預算案從三方向支持本港創科發展，包括支援初創企業及科技投資、推動研發，以及將科研應用落地，而預算案提出設立50億港元的科技投資基金，吸引海內外的企業落戶香港。

薛永恒表示，財政預算案預留了100億港元為優秀學者提供財政支撐，讓他們將來落戶到「生命健康創新科研中心」，人才之間產生協同效應。薛強調，本港河套區的創科園，地理優越，鄰近深圳佔地300公頃的科創園，有信心「一區兩園」日後可以成為大灣區版本的「矽谷」。

薛又指，去年的施政報告已清楚指出會加強本港的創科發展，今屆政府在過去數年已在創科投放超過1,300億，現時已有一定成效，其中初創企業由2014年的約1,000間增至現時的4,000多間，落戶本港的風險投資基金亦由2014年的12.4億港元，增至現時的417億，有約數十倍增長。

他續稱，本港現時每年有9,000多名大專學生就讀STEM相關的學科，惟部分畢業後卻加入金融等行業，因此建議本港要更放心、大膽吸引海內外人才，認為有更多人才將可支撐本港創科企業發展，創造更多優質工作崗位，令更多的就讀STEM的學生，留在行內發展。