立法暫緩業主對特定行業追租3個月　政府籲地產商響應

新一份《財政預算案》提到，將立法暫緩業主對特定行業商戶追租3個月。政府今（27日）表示，很高興有一家地產商昨（26日）宣布向旗下全資擁有的商場，其受政府因應第五波疫情而須關閉的表列處所，於關閉期間獲全額租金寬免，呼籲各地產商響應，減免受影響租戶的租金負擔。

政府今日表示，昨日一家地產商宣布對其旗下全資擁有的商場受影響租戶提供支援，包括向受政府因應第五波疫情而須關閉的表列處所租戶在關閉期間提供全額租金寬免。

政府直言，被關閉的處所，須承受超過3個月無法營業的壓力，損失實難單以「防疫抗疫基金」5.0和6.0彌補，因此極須業主提供租金寬免。同樣地，雖然餐飲業和零售業仍可局部營業，但生意已大幅下降，也是極須業主支援。

不少商戶或商場的業主都是本港地產商，同樣這波疫情租出整幢酒店和借出土地，以增加社區隔離設施，因此呼籲各地產商在，減免受影響租戶的租金負擔，而業主和租客互諒互讓、有商有量，相信有助穩定及控制疫情。

另外，財政司司長陳茂波今日亦在網誌表示，提出上述相關措施後，有些本已極度悲觀的小商戶開始籌劃如何挺多數個月，亦有小商戶指，更多業主願意商討減租的可能。

為理順暫緩追討欠租安排的運作，陳指，計劃中包括了多項配套，例如因這措施受影響的物業，差餉可順延繳交；法例將同時列明，業主如因此而影響租金收入，令與該物業相關的借貸未能如期還款，期內業主也可暫緩向銀行還款；以及如有長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多相等於3個月租金的墊支安排，上限10萬港元。

陳表示，暫緩追討欠租安排相關的條例草擬工作正全速進行，冀對指明行業的經營都能提供短期保護。有關法例在完成草擬後，須經行政長官會同行政會議同意，並獲立法會審議通過後，才能生效。