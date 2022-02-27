荃灣屠房消毒後有限度重開　業界指宰約300頭豬

第5波疫情波及屠房，上水屠房及荃灣屠房昨日（26日）因人手不足而停運，不少街市因而「冇豬賣」，有業界人士表示，荃灣屠房徹底清潔消毒後，凌晨起已重新運作，有限度屠宰約300頭豬。

政府今日(27日)表示，受疫情影響，上水屠房今日會繼續關閉，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後擬於今日重開並提供有限度屠宰服務。昨日由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定。根據最新資料，截至昨日午夜，內地供港蔬菜供應量約為2,000公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量約85%。

其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為693公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量上升，約為平日全港供應量的1.5倍，而冰鮮家禽貨量維持在平日供應量90%左右。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，據他了解，荃灣屠房凌晨起重新運作，他形容今日能供應市面售賣的新鮮豬肉只是杯水車薪，只會在部分地區有賣。許又指出，業界正統計有多少從業員已獲沒有確診證明，望能透過分配人手、延長工作時間等措施，以盡快局部重開上水屠房一條生產線，供應約1500至1800頭豬，供市民日常需要。

食物環境衞生署昨晚表示，已為上水及荃灣屠房共421名從業員進行新冠病毒檢測，強烈呼籲其他屠房的從業員須盡快在今日接受檢測。