內地供港醫療物資陸續派發　衞健委9000人採樣隊隨時來港

商務及經濟發展局發言人今日（27日）表示，由局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組，在過去一星期已迅速將內地供應的醫療物資，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥、保護裝備、醫療用品，分發予前線人員，以及接受治療和有需要人士使用。此外，國家衞健委已成立約9000人的採樣隊，隨時來港支援。

截至今日，工作小組已接收約1,400萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中約700萬個測試包已透過相關部門向指定高風險及特定群組派發，例如安老院及殘疾人士院舍員工及院友、醫護人員、清潔工人、跨境貨車司機等。另外，民政事務總署已透過「全港社區抗疫連線」，將180萬個快速抗原測試包派發予各區市民。

另工作小組已接收約1,100萬個N95及KN95口罩，該批口罩主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，亦已將其中約50萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。由內地供應約20萬部夾指式脈搏血氧儀亦已接收，已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用。

此外，連同下星期一抵港的批次，工作小組至今共接收35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中7萬盒及5萬盒中成藥，已分別給予連線及其他熱心社團在社區派發。其餘的23萬盒藥物將透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等。

發言人表示，在中央政府全力支持下，工作小組與內地專班緊密對接，取得很大成果。工作小組會繼續統籌各抗疫部門和單位的醫療物資需求，確保物資能盡快供港作防疫抗疫之用。