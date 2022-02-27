政Whats噏：黃俊碩家居隔離16日　今日「出關」

第5波疫情依然嚴峻，更有立法會議員相繼中招。其中，會計界議員黃俊碩喺本月初初步確診，自出現病徵後經過16日家居隔離，亦係由本月12日出現病徵及快速測試呈初步陽性起計第16日。佢話今日(27日)進行快速檢測時，終於取得無確診結果。換言之，即係可以「出關」，如常外出及重回社區喇。

黃今早喺Facebook貼文回憶本月12日首日出現輕微頭痛，而快速測試結果為初步確診，至第4日身體情況轉差，出現低燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、多痰、而且更有失聲等症狀，及後病徵就慢慢消退，要到第7日終於收到「初步確診」訊息。而喺第10日所做嘅快速測試就已顯示無確診。

佢形容整個過程，一開始係較震驚，其餘時間心情都係平復嘅，直言畢竟要有強大心理先可以戰勝病魔。而呢段期間除咗服用一啲成藥幫助減輕病徵，佢都一直監察自己基本生命表徵，所以即使身體狀況中段曾經變差，佢都未有太過擔憂。

佢又話呢兩日多咗朋友發短訊同致電詢問關於染病及隔離期間需要注意嘅事項，追問之下，先發現原來佢哋都「中招」，喺對話中亦聽得出佢哋嘅憂慮同無助感。佢希望政府新一輪防疫抗疫措施能夠有效遏制呢一波疫情，切斷傳染鏈，令香港能夠走出疫情陰霾，重回正軌。而至今，唔單止佢「中招」，議員麥美娟、梁文廣同馬逢國亦確診。