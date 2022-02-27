兩電上調燃料調整費　港燈加幅達26%　下月電費料增7.2%

繼年初兩電調整電價後，隨着國際能源價格波動，尤其煤價上升，港人3月起需要預留多點錢交電費。港燈於網站上公布，下月每度電的燃料調整費增至34.5港仙，較本月的27.3港仙多7.2港仙，升幅達26%，而中電每度電的燃料調整費則加1.1.港仙，盛惠39.7港仙，增約3%。以一個每月用電量275度的典型3人家庭計算，扣除回扣，下月需多交的電費1.29至19.8港元，較本月上升約0.4%至7.2%。

市民繳交的電費主要由兩部分組成，分別是標準燃料成本和其他為客戶供應電力成本的「基本電價」、以及實報實銷的「燃料調整費」。雖然港燈及中電於去年公布凍結「基本電價」，但由於「燃料調整費」涉購買用以發電的燃油、煤、天然氣、核電等，價格仍然波動，故市民需繳交的電費並非完全凍結。

兩電於網站公布3月的燃料調整費，港燈每度電收34.5港仙燃料調整費，而中電則收39.7港仙。中電的網頁顯示，燃料費調整的增幅主要源自燃煤的價格上升，每度電需要多付1.3港仙，但天然氣的價格則下調，抵銷9.2港仙的燃料費，最終每度電需加1.1港仙。

根據一個3人家庭，每月用275度電來計算，港燈方面，扣除特別回扣，該家庭在需付的電費由本月的275.06港元，上升至294.86港元，高出約7.2%；中電方面，該家庭下月則需付349.12港元電費，較本月的347.83港元高約0.4%。

按照《管制計劃協議》，兩電需按月調整「燃料調整費」，幅度一般按前3個月的平均實際燃料成本釐訂。而港燈3月份的燃料調整費則利用前兩個月年度電費檢討預測的每度電應收燃料成本帳戶調整及1月份實際每度電應收燃料成本帳戶調整計算，再得出燃料調整費數值，兩電每年首兩個月的燃料調整費由按年度電費檢討中釐定，故按月調整由每年3月份開始。