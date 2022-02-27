市建局推56個單位予租戶隔離　將為租戶提供半年租金寬免

第五波疫情如同「海嘯式」來襲。市區重建局指，將在轄下4幢安置大廈和重建項目已收購物業單位中，調撥最少56個應急單位，免費提供市建局的住宅租戶，予染疫並需居家隔離的人士和密切接觸者及同住家人安排入住。該批應急單位分布在土瓜灣、西營盤、旺角及大角咀，設有獨立洗手間及廚房。市建局同時宣布為旗下租戶推出新一輪的租金寬減，為期半年至今年9月底。

市建局指，各應急單位已預先準備基本設備，包括熱水爐、睡床和被鋪等；內裏亦已購備基本的日用必需品。其中首個單位已在上周借出，供1個安置單位住戶使用。該局又說，應急單位同樣借出予市建局的員工，截至目前已有4名員工提出需要借用單位作隔離用途。

在加強樓宇防疫方面，市建局說已安排專業承辦商為大廈樓宇的公用地方噴灑長效抗菌塗層，涉及超過50幢樓宇。至於家居環境層面，正陸續為住戶在單位內安裝U型隔氣彎管「自動補水器」，預計惠及2,000個住戶。

市建局又已聯同東華三院為隔離人士送遞物資包，提供包括抗疫及消毒用品、快速測試套裝、米、罐頭和乾糧等食物，以及個人護理用品。同時，最快將於下月初陸續派送物資包，予共約600個市建局的住宅租戶。