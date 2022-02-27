教大部分宿舍改作隔離用途　如違防疫指引將勒令退宿

本港新冠肺炎疫情嚴重，東網接獲投訴指，教育大學學生宿舍有學生染疫，目前仍逗留在學校。不過，有部分男女宿生晚上互換宿舍共宿，由於需共用設施，包括洗手間及浴室等，憂慮造成交叉感染。教大回覆東網查詢指，部分學生宿位改作隔離用途，檢疫者只可使用該單位的衞生設施，如有人違反防疫指引將被勒令退宿。

投訴人指，教大3座學生宿舍均有人染疫，其中羅富國堂(附設職工宿舍)涉及至少5名學生及2名職員；羅富國堂、栢立基堂，以及賽馬會高級職員及學生宿舍均有人染疫。他指，由於外地學生無法離開，感到非常徬徨，員工曾向校方反映，求助如何處理，但校方均無積極回應，也無指導員工如何處理。

教大回覆查詢表示，為減輕對醫療系統及隔離設施造成負擔，教大早前將部分學生宿舍的宿位改作隔離用途，供有需要的宿生使用。校方指，宿生在檢疫期間，只可使用隔離單位的衞生設施，並須遵照防疫指引，不可離開單位，教大的保健中心會為他們提供電話會診及藥物支援。

教大又指，校方早前容許宿生提早退宿，而選擇繼續留宿的學生，則須遵從一系列防疫指引，並需保持適當的社交距離。校方指，會繼續密切留意情況，若發現有人違反防疫指引，會被勒令退宿，並將禁止日後申請宿舍。