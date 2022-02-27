污水驗出新冠病毒　沙田禾輋邨兩廈圍封強檢

政府今日（二月二十七日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午四時三十分起限制在葵涌指明「受限區域」（即葵涌石籬（一）邨石秀樓，見附件）內的人士（下稱受檢人士）。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（二月二十八日）中午約十二時完成此行動。

政府發言人表示：「根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上八時三十分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

政府發言人表示：「我們明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排盡快為『受限區域』內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日中午約十二時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。」

如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於二○二二年二月十四日至二月二十七日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在二○二二年三月一日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

新冠肺炎疫情日益嚴峻，再有大廈因排放的污水樣本被驗出帶有病毒！港府引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，自今日(27日)下午4時起，在沙田禾輋邨民和樓及欣和樓進行圍封，但不包括位於地下的香港耀能協會青年發展平台及香港耀能協會禾輋工場。行動預計在明日(28日)下午約2時完成。

政府表示由於上述大廈排放的污水樣本驗出帶有新冠病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，並將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士須接受病毒檢測。