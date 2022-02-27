今增逾2.6萬確診續創新高　再多83名患者死亡

第5波新冠肺炎疫情愈發嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(27日)新增26,026宗確診病例，再創新高，其中7宗為輸入個案，餘下26,019宗均屬本地感染。個案中有5,866個案由醫管局確診，另有1,736宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診，餘下18,424宗則由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診。截至昨日(26日)，再有多66間院舍出現病例，累計共530院舍有確診，涉及多於2,450名院友及800名職員，院舍分散多區。

歐家榮表示，確診數字創新高，令人憂慮，預期短時間內個案會進一步上升，故呼籲市民盡量留在家中，做好預防措施，而政府將於「不久將來」推出網上平台，供快速測試驗出病毒者上報衞生防護中心，市民需要提供相關文件核實，當局收到資料後，會視為確診個案處理及紀錄，如向他們發出病假紙等文件，指詳情會稍後公布。

就自行參閱快速測試的表格，市面有不同測試，歐提醒市民買信譽良好的快速測試，他指，市民可參考「衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的快速抗原測試」、「國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單」、「歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單」及「美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單」。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，截至今日凌晨，過去24小時再有83名新冠患者死亡，涉及53男30女，年齡介乎19至100歲，當中有1人已打3劑新冠疫苗、5人已接種2針，另有7人僅打1針，合共13人已打針。至於餘下幾個65歲以下的死者，包括1名19歲長期病患者，他居於殘疾院舍，需要插胃喉；1名46歲女士，本身有癌症，正做化療。死者當中有67人居於安老院舍，大部分有長期病患或無法自理。

劉又指，由於數據滯後，上周三至四(23及25日)再多27人離世，涉及14男13女，年齡介乎64至104歲。而本波疫情有512人在公立醫院離世，累計717人離世。另外，今日再多381人出院，隔離病床使用率超過90%。30人於入院篩查驗出病毒，約40名病人列為密切接觸者。員工方面，至今有2,776名醫院管理局員工確診。