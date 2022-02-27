28名食環清潔工被裁　工會促增聘人手減輕前線負擔

港府在上一年度財政預算案公布，將在2022/23年度政府經常開支撥款減少1%，有工會今日(27日)表示，相關安排導致清潔工人手減少，並接獲反映在政府今年的外判清潔合約中，仍然有裁減清潔工人的情況出現，其中有28名尼泊爾工友被裁，認為或涉及年齡與種族歧視。

清潔工人職工會指出，食物環境衞生署在3月份更換新合約，清潔公司將削減清潔工人數，裁減多名工作多年的前線清潔工，據其了解，不獲續聘的主要為尼泊爾裔員工，在中環區工作多年，從未犯嚴重過失或曾獲發警告信，工友認為事件或涉及年齡與種族歧視，然而本會認為事件與政府部門削減開支有關，而使外判公司削減清潔人手。

根據政府外判潔淨合約，每2至3年需作重新招標，一般情況下工友均能從舊合約順利過渡至新合約，在原來區域中繼續工作，是次個案是食環署3月份的外判新約，中上環區即將由丞美服務有限公司接手，而新公司在2月重新為工人登記時，裁減28名尼泊爾工友。

工會強調，新冠肺炎爆發至今，社區垃圾大增，政府不應削減人手，而對被裁工人而言，其生計大受影響，日後在該區工作的工人，工作量亦將增加，或會影響清潔服務質素。工會要求，食環署停止削減人手，甚至需增聘人手以減輕前線工人負擔，並在監管社區潔淨程度時，應同時監察並檢討人手安排；而承辦商應優先續聘原來的尼泊爾裔工人。