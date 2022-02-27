九龍殯儀館多名員工確診　擬劃分新冠遺體專區　安排專責員工

新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡數字屢創高峰。除了急症室殮房爆滿，導致屍體無處安放，殯儀業也遭受重擊。九龍殯儀館營業總監梁伯威向東網表示，殯儀館獲豁免禁聚令，很多遺體也是送到殯儀館後，才知道是確診者，導致殯儀館內相當高危。九龍殯儀館已有多名員工感染，涉及仵工、花部、場務等。因此，九龍殯儀館擬先暫停接收新冠死者一兩日，安排全體員工檢測，並籌備分流管理，初步計劃把地下3個禮堂劃為專區，只處理新冠遺體，並安排專責員工，但需要時間與已落訂的客人、員工商討，及調配房間，「希望找到好方法疏導先人，又保障到員工及客人」。

今日網上流傳一份九龍殯儀館的通告，明言不接受新冠確診者遺體上房，如有意隱瞞確診，須馬上離開，並要承擔殯儀館的損失，引起網民熱烈討論。該殯儀館營業總監梁伯威回應指，由於殯儀館有多名員工確診，故正安排全部員工進行快速測試，審慎起見暫時不接收確診遺體，料一、兩日後恢復正常。該館擬進行分流管理，把地下3間禮堂劃為專區，專門接收確診的遺體，部分員工會專責服務這批客人，目前正進行統籌，包括與員工商討額外補貼、與已訂禮堂的客人商討調配房間、與食環商討擴展火化爐服務等，預計需要幾日時間。

梁續指，殯儀館屬高危地方，由於喪禮獲禁聚令豁免，所以容許多人聚集，館方固然會建議家屬分批到場，但家屬要送親人最後一面，所以也不希望造成太大影響。而且，殯儀館經常從棺材店收到遺體，才知道是新冠患者，溝通問題和資訊滯後，令員工很容易暴露在感染風險之中。所以，他們已向商會要求，運送遺體的業界，必須誠實交代遺體有否受感染，讓員工事前做好預防措施。

此外，有殯儀業界向東網透露，因應疫情，有大型殯儀館已暫停出租3月份的禮堂及設靈房間，但之前已租用的顧客不受影響，4月出殯的服務也不受影響。該業界透露「之前Delta無咁勁，但Omicron傳染力高，如果有員工中咗，可能要封館，就會影響到太多客，多一單生意唔會發達，少一單又唔會餓死」。該業界續指，由於殯儀從業員大部分屬自僱人士，沒有勞工保險，如果不幸確診，可能會感染家人，後果不堪設想，就算客人願意額外付款，也難以彌補感染的風險及損失，所以殯儀館有暫停收新預約的安排。

根據衞生防護中心《處理及處置屍體時所需的預防措施》，遺體分為第一、第二、第三類，分別以藍色、黃色、紅色標籤識別。藍色標籤的遺體可正常處理；黃色標籤的遺體也可以化妝、更衣，但從業員必須佩戴合適的個人防護裝備；紅色標籤的遺體屬高危，不可以拉開屍袋的拉鏈，進行任何處理。而感染新冠病毒的死者，屬第二級別，必須入屍袋；可以在殯儀館內安排瞻仰遺容；不可做防腐處理；而為該遺體裝身、化妝的人員，必須戴上即棄手套，身穿防水保護衣，外加膠圍裙及口罩。