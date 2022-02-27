疫情未見頂　兩電又加價　市民商戶重擔添辛

隨着國際能源價格波動，尤其煤價上漲，港燈與中電今日(27日)於網站上公布，將調整下月每度電的燃料費，意味市民3月起需要預留多點錢交電費。有商戶負責人表示，在新冠肺炎疫情及「加電費」的雙重夾擊之下，形容現時入不敷支情況更「雪上加霜」。另有市民表示，電費調整對現時坊間普遍手停口停的市民，無疑是加重經濟負擔，惟認為「無得選擇，都要硬食」，促政府增加相關補貼。

食肆負責人馬小姐表示，自「疫苗通行證」實行後，生意更一落千丈，生意額下跌至只剩30%，長遠而言，更預計現有的3成再進一步下跌一半，不排除有結業的可能。她指出，電費佔了整體開支大概20%，每月電費約8,000港元，現時調整電費勢在必行，她形容一個字「慘」，坦言食肆根本無法避免節省用電，譬如她指，在夜間需要射燈照明，及店內的冷氣等，均需非常大的耗電。被問到最近《財政預算案》提出的1,000港元電費補貼，她慨嘆「幫家居住戶就得。」

市民朱氏一家三口居住於九龍區，朱太稱每月電費平均2,000港元，而朱先生更透露最高峰電費更逾3,000港元。對於電費調整，他們均表示「無得選擇，都要硬食」，預料未來數月開支會隨之增加。朱先生慨嘆家族兩老都是退休人士，故沒有收入，加上疫情下，物價不斷上漲，配合「加電費」的雙重夾擊之下，不止他們，對香港每個家庭均受影響，冀電力公司可以延遲調整期，亦希望政府加以補貼，與市民共渡難關。

獨居的市民程女士表示，居於九龍城區，每月電費花約百多港元。從事零售業的她於疫情下手停口停，突如其來的零收入，她稱只能每月靠政府3,000多港元的生活津貼度日，形容家庭狀況十分艱巨，故對於電費調整頗有微言。她直言為了減省電費，會盡量避免使用非必要的家居電器，如煲水壺等，又稱1,000港元的電費補貼不足，冀可加多2,000至3,000港元。

有燈飾店店員亦表示，店內大量商品均為LED燈，故耗電不大，以往每月電費只需4,000多港元，認為即使兩電調整燃料費，店舖整體的電費支出亦不會受太大影響。