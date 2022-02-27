院舍輸入外勞難追疫爆　安老業界：無得救　狠斥港府決策滯後

第5波新冠肺炎疫情下院舍大爆疫，勞工及福利局局長羅致光今日(27日)宣布，採取多項特別措施應對，包括由社會福利署緊急向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，並有時限地放寬「補充勞工計劃」規定。惟相關計劃難以追上疫情爆發速度，導致院舍忍受嚴重欠缺，有安老業界代表直言，現時安老院舍的爆疫情況已「無得救」，強調相關做法只是「無選擇下的唯一方案」；勞工界代表則指此舉屬非常時期的應對方法，強調關注外勞的合約期，並指津助院舍不應納入輸入外勞。

對於相關措施，安老服務協會主席陳志育批評已是「太遲」，直指政府一直忽視人力資源分配的問題，加上處理疫情上欠缺預案，令相關決策追不上疫情爆發，亦釀成現時院舍大爆疫的惡性循環，又透露現時不少院舍僅能用20%人手維持運作，變相只可簡化長者的照顧。他預料相關安排仍需時2周方可安排人手，惟強調只屬救援角色，又承認會令市場出現混亂情況，但已是「無選擇下的唯一方案。」

勞工顧問委員會勞方委員、議員鄧家彪表示，相關措施屬短期應急方案，不能成為長遠做法，強調必須保障本地市場就業優先，並對輸入的外勞的合約長短較為關注，是只有3個月，或是如以往外勞計劃一樣是簽訂2年合約。他又指，自第5波爆發以來，政府增加院舍津貼，照顧員月薪可高達3萬港元，惟宣傳不足導致未能吸引本地失業工友投身行業，批評政府有責任主動做招聘、培訓，不能依賴外勞。

議員林振昇及周小松均認為在此非常時間，安老院舍成為重災區，認同社署聘用約1,000名內地臨時照顧員，並同意透過放寬補充勞工計劃，聘請非本地工人在院舍工作，但需要設定時限，以3個月為限，當社會大致回復正常，所有外勞申請亦應按原來補充勞工計劃的機制和規定審批。

他們亦強調，津助院舍人手應用社署緊急召集的內地支援人員處理，不應納入補充勞工輸入計劃，因補充計劃本身只處理私院輸入外勞問題，津院則直接用政策公帑，人手比例、工作條件、環境亦較優勝。