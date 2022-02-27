俄烏局勢未平　國際燃料價未到頂　學者料港電費短期續加

受到國際燃料價格上升影響，本港兩電本周一(3月1日)起加電費，將燃料成本轉嫁予市民，另外俄烏局勢升溫，兩國戰爭未止，歐美國家續步對俄羅斯實施制裁，包括切斷俄羅斯多間銀行與環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統的連接，或影響俄羅斯的天然氣結算，間接影響天氣然供應，為本港燃料成本上升埋下伏線。有學者認為，全球燃料價格未到頂，本港短期的燃料調整費將持續上漲，更有預料天然氣或燃煤的價格均會持續上升至少3至6個月。

曾任能源諮詢委員會委員的香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，受到俄烏局勢升溫，歐美多國將切斷俄羅斯多間銀行與環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統的連接，令其中一個主要天然氣出口國的俄羅斯難以與其他國家結算，影響天然氣出口，短期氣價將會攀升，間接令本港燃料價格上漲。

麥萃才又說，本港的電價仍視乎燃料組合及來源，天然氣部分來自內地，甚至從俄羅斯經內地進口本港，相關價格較為穩定，相信升幅較歐美國家為低，並指國際原油價格已處於相於相對高位，每桶原油接近100美元，但仍然未達140美元歷史高位，需要視乎包括伊朗、美國等產油國會否增加出口石油，以控制油價，間接穩定天然氣價格。

他另指出，歐洲踏入冬天，加上受氣候現象影響，預計能源需求將會殷切，短期能源價格有機會繼續攀升，影響兩電燃料調整費，但指本港電價仍然相對新加坡等其他城市為低。

世界綠色組織行政總裁余遠騁亦預測本港短期的電費仍有上漲壓力。他指出，現階段反映的燃料調整費上漲，主要源於煤價上升，尤其印尼去年底實施禁止燃煤出口禁令，令國際煤價飆升，而印尼為本港其一大煤炭進口國，令電力公司燃煤的成本大增，並反映於燃料調整費。縱使印尼已解除相關禁令，但外圍經濟復甦，燃煤需求增長，估算今年內燃料費會有達雙位數字的加幅

對於港燈燃料調整費大幅調升，余遠騁估計與其用戶及購買量均較中電少有關，令自然能源購入價不及中電便宜，增幅百分比也會較明顯。緃使印尼已解除相關禁令及石油出口國組織與盟友(OPEC+)增產，但外圍經濟復甦，燃料需求增長，加上俄烏戰爭再添未知數，預計無論是天然氣或燃煤價格，將會至少持續上升3至6個月，升幅亦達雙位數。他期望，兩電預計今年投產的海上液化天然氣接收站啟用後，有望購入更相宜的液化天然氣，減緩國際市場波動的影響。