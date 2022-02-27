政Whats噏：梁繼昌放假惹移英疑雲　傳已赴台陳淑莊「上水」

近年有唔少民主派前議員或前區議員離港移居海外，會計界前議員梁繼昌(Kenneth)尋晚喺Facebook(Fb)發布一張同狗狗喺森林中嘅照片，指自己放咗兩個星期假。由於照片背景唔似香港地方，有唔少網友都留言問佢係咪身處外國，惹起移民嘅疑雲啊！就連潛咗水好耐嘅前公民黨議員陳淑莊(Tanya)，都喺Kenneth嘅Fb「上水」留言喎。

話說Kenneth喺Fb貼文，稱自己已經放咗兩個星期假，但仍然未能好好放鬆喎。佢話因為一來手頭上仍有不斷嘅遙距工作要做，二來都記掛住香港嘅疫情以及烏克蘭嘅局勢。

其實佢喺月中嘅情人節已經貼出另一張佢同狗狗喺森林入面嘅照片，當時已經有唔少網民都留言詢問佢係咪離開咗香港，或者係移民。

Kenneth回覆東網時解釋，佢依家的確身處倫敦，但就唔係要移民，只係因為仔仔喺當地準備考大學，適逢就嚟學校假期，所以過去幫幫仔仔囉。佢話會再去幾個歐洲國家旅遊，其中計劃會去波蘭同匈牙利添，但由於兩國貼近烏克蘭，所以之後都有可能要改行程嘅。

佢話打算等香港疫情稍為緩和後先返嚟，因為唔想花太多時間隔離咁話喎。佢又提到其實自己只會放多兩個星期假，之後會再遙距工作幾個星期就回來，但依家俄羅斯唔準英國及歐盟國家航空公司飛越領空，而烏克蘭領空更全面禁飛，所以回程航班選擇都唔多。

值得留意嘅係，喺kenneth Fb貼文嘅留言中，竟然見到Tanya「上水」，叫Kenneth保重。

其實Tanya喺2019年確診患上腦腫瘤，做咗手術已康復，更重返立法會，跟住喺2020年9月以健康為由退出政壇同公民黨，話要休養身體，又話自己愧對母親，希望趁母女二人身體狀況還可，把握時間相處，之後就一直銷聲匿迹，連官司都好少接。

但有消息話，Tanya喺舊年年中已隻身移居台灣落地生根，而同佢相依為命多年嘅媽媽由於唔肯隨行，惟有留喺香港交託親友照顧，而舊年Tanya喺臨別前，仲同多位昔日「並肩作戰」嘅好友食「散水飯」。