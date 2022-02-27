疫情尚未完結　特首仍需留港　缺席人大開幕

第5波新冠肺炎疫情沒完沒了，本港確診個案每日創新高，通關已成奢望，近日多批內地專家團隊來港協助抗擊疫情，並提出多項建議。有消息指，行政長官林鄭月娥將留港抗疫，不會前往北京出席本周六(3月5日)的人大開幕禮。另有消息透露，基本法委員會副主任譚惠珠離港前曾接觸1名確診患者，須在深圳隔離21天，將無法列席北京兩會。

林鄭今日(27日)與先後到港支援香港抗疫工作的廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤，以及多位來自廣東省的流行病學專家會面，聽取他們連日來經考察特區各方面抗疫工作後的意見和建議，期間食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞、衞生署署長林文健，及醫院管理局行政總裁高拔陞亦有列席。

專家組成員在港期間，除了與食衞局、衞生署及醫管局等代表會面，以及指導和協助香港特區傳染病監測及資料分析工作外，亦有視察特區政府個案追蹤辦公室的工作、實地視察模擬污水監測站及大學化驗工作等，同時提出不少意見，其中有關建立網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」已逐步落實，至今已有逾萬名市民使用該平台呈報資料。

近日港府亦因應風險評估及善用檢測資源而調整相關檢測措施，包括更廣泛採用快速抗原測試、持續針對風險更高的樓宇進行「圍封強檢」行動等，務求多管齊下，查出社會的感染情況和市民的個人情況，從而提高警覺，減低傳播風險。雙方同意目前必須加強分層治療以減少重症及死亡個案，使醫療資源能有效地用於迫切個案。

而針對這一波疫情不斷上升的死亡個案，內地專家建議港府應更清楚向市民解說死亡個案的臨床狀況，並大力推動長者疫苗接種。