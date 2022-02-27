法援署文書主任染疫　九龍分署繳款處明關閉

新冠肺炎疫情未了，多個政府部門有職員中招！法律援助署今日(27日)表示，旺角政府合署3樓九龍分署1名於文書主任初步驗出病毒，最近上班日期為上周四(24日)，最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，最後上班日體溫探測正常。

法援署明日將暫時關閉九龍分署的繳款處，直至另行通告。市民如需繳交款項，可到位於金鐘道政府合署27樓的法援署總部繳款處辦理。期間，位於旺角政府合署3樓的九龍分署申請及審查組照常工作。

政務司司長辦公室轄下行政署宣布，金鐘高等法院大樓的無律師代表民事程序法律諮詢計劃辦事處，1名職員經快速抗原測試驗出新冠病毒，該辦事處明日(28日)須暫時關閉進行徹底消毒，直至另行通告，市民可到位於灣仔政府大樓的辦事處使用服務。相關職員最後上班的日期為上周五(25日)，在櫃位隔板後工作，與公眾保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。

此外，社會福利署亦有11個辦事處有職員經快速測試中招或被列為初步個案，須暫時關閉，直至另行通告。其中屯門蝴蝶社會保障辦事處有2名高級社會保障助理及1名社會保障助理，被列為初步個案，最近一次上班日期同為上周四，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

其餘10個則涉及快速測試中招個案，分別為北大埔社會保障辦事處；粉嶺社會保障辦事處；東元朗社會保障辦事處；東元朗綜合家庭服務中心；馬鞍山社會保障辦事處；北沙田社會保障辦事處；南沙田社會保障辦事處；東涌社會保障辦事處；中區及離島綜合家庭服務中心；以及西荃灣綜合家庭服務中心。