東方日報A1：生前死後　淒涼無助

新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡數字屢創高峰。除了急症室嚴重爆滿令大批疫患遲遲不獲醫治，醫院殮房「屍疊屍」，就連不幸染疫死亡的人士，家屬想為其辦喪事風光殮葬亦受影響，遺體連化妝也沒有。本報整合多方殯儀業界消息，一所大型殯儀館爆疫，數十人中招，將暫停出租3月份的禮堂及設靈房間。此外，九龍殯儀館也確認有多名員工確診，將暫停接收新冠死者遺體數日，安排全體員工做檢測後，會於館內劃設專區再接收新冠死者遺體。港府抗疫不力，令港人生前死後皆飽受折磨，淒涼無助。有議員形容港人可悲，促當局盡快解決疫患死不安息的問題。

據了解，本港有大型殯儀館出現幾十宗確診，已暫停出租3月份的禮堂及設靈房間，但之前已租用的顧客不受影響。4月出殯的服務也不受影響。有業界人士透露「之前Delta無咁勁，但Omicron傳染力高，如果有員工中（染疫）可能要封館，影響太多客（人）」。該人士指，由於殯儀從業員大部分屬自僱人士，沒有買勞工保險，就算客人願意額外付款，也難以彌補染疫的風險及損失，所以殯儀館才決定暫停收新預約。

昨日網上亦流傳一份聲稱由九龍殯儀館發出通告，明言不接受新冠確診者遺體，若顧客有意隱瞞家屬生前曾確診，該遺體須即時移離殯儀館，顧客亦要承擔殯儀館的損失。該殯儀館營業總監梁伯威向本報回應指，由於殯儀館有多名仵工、花部、場務員工確診，故正安排全員快速測試，審慎起見暫時不接收確診遺體，料幾日後恢復正常。

梁續指，該館擬把地下3間禮堂劃為專區，專門接收確診死者的遺體，部分員工會專責服務這批客人，目前正與員工商討額外補貼、與客人商討調配房間、與當局商討擴展火化爐服務等，預計需要幾日時間。

他稱，殯儀館屬高危地方，由於喪禮獲禁聚令豁免，所以容許多人聚集，而且殯儀館經常收到遺體後才知道死者生前曾經染疫，令員工很容易暴露在感染風險之中，故已向商會要求，運送遺體的業界必須誠實交代遺體有否感染。

除了殯儀館縮減服務，港人也因種種原因無法辦白事。殯儀業商會理事長郭凱邦表示，公眾殮房及醫院殮房近日都飽和，不少家屬擔憂疫情，無奈延遲喪禮；有港人因航班熔斷機制滯留外地，無法回港辦白事；華人永遠墳場管理委員會也暫停墓地配售服務，選擇土葬先人的市民亦無法處理遺體。因遺體積累，業界已應政府要求，派出靈車協助運送遺體。當局也正研究24小時全天候運作火化爐。

根據衞生防護中心指引，感染新冠病毒的死者，其遺體的傳染風險屬於第二級別（CAT II），必須裝入屍袋；可以在殯儀館內瞻仰遺容；不可做防腐處理；而為該遺體裝身、化妝的人員，必須戴上即棄手套，身穿防水保護衣，外加膠圍裙及口罩，以防感染。

立法會衞生事務委員會委員陳恒鑌認為，上述情況相當可悲，並不理想，建議政府一方面緊急調配資源，為醫院購入凍櫃存放遺體；另一方面與殯儀業界做好溝通，尤其是遺體確診情況的通報機制要理順，讓業界做好預防措施，讓不幸死亡的人安息，也讓家屬安心。

他又表示，政府也應該盡快推行全民檢測，有效控制疫情，令滯留海外的港人回港處理白事。

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