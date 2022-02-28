送藥到戶服務免費擴展10周　今起至5月7日

新冠肺炎疫情蔓延，公共醫療系統瀕臨崩潰邊緣，有機構今日(28日)起免費擴大「送藥到戶」及社區支援服務，為長期病患者，以及在居於院舍和社區隔離措施的患者，提供代領藥物服務，並安排藥劑師提供遙距輔導服務。

香港藥學服務基金由今日起，擴大「送藥到戶」及社區支援服務，為期10周，直至5月7日，為居於安老或殘疾院舍、臨時居住在社區隔離設施的確診患者，以及在醫院管理局普通科或專科門診覆診的長期病患者，提供專人代領藥物服務。基金會直接將藥物送到院舍及患者住處，同時提供藥劑師遙距輔導服務。計劃涵蓋病情穩定的長期病患者，只要患者地址適合藥物派送便可以登記服務，惟需留意服務並不包括派送自費藥物。

患者可透過代理人經服務熱線、短訊或網上表格提交申請，同時透過「醫健通」提供個人資料予香港藥學服務基金。當申請獲通過後，患者須簽署服務授權書，並在確認申請後約3至7天，便會收到藥物到戶時間及相關安排。

基金主席蔣秀珠說，目前多間安老及殘疾院舍出現確診個案需要關閉隔離，令院舍職員及家人無法代為取藥或轉交藥物。她又指，心房顫動和柏金遜症患者需長期服用藥物以控制病情，萬一隔離期間用盡藥物，後果非常嚴重。她預計，在10周內服務量可達200個電話查詢，為200至300個安老院舍和500至600位個別患者提供送藥支援。