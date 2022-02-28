港府冀疫情兩個月內受控達內地通關條件　望今年與國際通關

第5波新冠肺炎疫情爆發，社會關注本地何時才可與內地及國際恢復通關。港府官員今(28日)表示，按現時研判期望在兩個多月內遏止疫情，並以動態清零創造與內地通關條件。加上接種率提升，內地與國際投入應用應對疫情的藥物，期望今年有條件逐步與國際通關。

財政司司長陳茂波今早在電台節目又表示，本港正面對包括烏克蘭近日戰事等外圍形勢，強調最重要為做好金融防控風險工作，又指本港資金充裕，透露已作預案，有信心可抵禦衝擊。對於美國聯儲局考慮在3月開始加息，陳表示本港是否需要亦步亦趨美國加息步伐，要視乎雙方息差情況。

至於外國會否以截斷香港與環球銀行金融電信協會(SWIFT)平台作制裁手段，陳認為措施是極少應用，不必過分猜度，又指經過近兩年挑戰，中美關係雖然持續，但認為雙方應對都是對稱及理性。

另外，新一份「財政預算案」提出擬立法暫緩業主追租，陳表示這只是短期措施，不會影響自由市場，而近日聽到不同意見，正準備改良方案。他又指留意到有依靠出租店舖維生的退休小業主憂慮，落實措施後無法支付日常開支。他強調銀行會透過百分百政府擔保貸款計劃等，為有需要業主墊支舖租3個月，上限10萬港元。他表示不少銀行早已推出「還息不還本」支援措施，重申今次立法不會對銀行體系造成任何衝擊。因應業主的憂慮，他表示會考慮在法例中寫入禁止銀行在暫緩追租期內追討業主的條款。