港府承認快測結果　何栢良料容許自行申報後個案會大增

新冠肺炎檢測量大增，市民收到確診結果滯後，港府近日終公布，將承認快速抗原測試結果，亦會設平台讓市民申報確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(28日)出席一電台節目時表示，預計設立電子申報平台後，確診數字會有更大幅度的攀升，不過政府從而能掌握疫患的年齡、有否接種疫苗等，加以分析及統計，有助安排治療。

何栢良指，Omicron變種病毒平均每2.7日「翻一翻」，並且「一傳三」，預計本星期內或數日間，確診宗數會大幅上升。世界各地的數字顯示，在疫情大爆發後1、2個月，確診個案數字會回落，認為本港已有一定數量的市民感染，加上收緊社交距離措施，以及天氣將回暖，有助減低病毒的活躍期。

他又指，本港現時有132萬長者及幼童未接種疫苗，由於屬高風險人士，染疫後較大機會有重症，建議當局組織外展隊，到安老院舍為長者打針，又指7.4萬名院友當中，大部分未打針。

另外，公立醫院殮房接近飽和，有殯儀館不接受新冠確診者遺體，何栢良指，染疫死者的遺體需要特別處理，當局已就各項程序提供指引，相信若能妥善處理遺體，送往殯儀館的風險不高，比市民在社區活動更低。