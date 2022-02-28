快測結果確診可信度高　學者指毋須用不同品牌檢測

政府認可快速檢測確診的人士為確診個案跟進，香港中文大學生物醫學學院兼任副教授招彥燾今日(28日)表示，目前市面上大部分買到的快速檢測套裝都符合本港、內地、美國及歐盟的準則要求，但要留意歐盟部分產品毋須經過臨床測試認證，亦不牽涉第三方評核，透過自我申報機制便可推出市場售賣，包裝同樣印有「CE」字眼，建議市民尋找相關品牌資料以作識別，最理想是特區政府能夠有更清晰的指引。

招彥燾稱，快速檢測包價錢高低，未必一定反映產品質素是否良好，但價錢或能夠反映相關廠商或生產商有否足夠資源，檢測到不同的變異病毒。他續指，市民毋須使用不同品牌做快速檢測，尤其如果檢測結果是確診，其可信度高，但如果是無感染結果，他建議頻密一些做檢測，而不是接連使用幾款不同的檢測包。

招又強調，採樣方法直接影響檢測結果是否準確，最好是鼻腔拭子採樣，採樣時要確保檢測棒放得夠入，觸碰到鼻腔內壁及慢慢打圈，感到痕癢及不適是較能採集到樣本。