鄉郊保育資助計劃新一輪3項申請獲批　涉額1600萬元

鄉郊保育資助計劃秘書處今(28日)表示，資助計劃在最新一輪申請共批出3個項目，涉及總金額約1,600萬港元。連同首4輪申請批出的項目，資助計劃至今共批出30個項目，涉及總金額約1億5600萬港元。

秘書處指，資助計劃支援本地非牟利機構與村民互動協作，推展多元和創新的保育及復育項目，資助範圍涵蓋自然環境／生態環境、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的保育工作。資助計劃的所有申請均由鄉郊保育諮詢委員會詳細審視及考慮，委員會由環境局局長擔任主席。

最新一輪申請批出的3個項目，覆蓋地點計有大埔沙羅洞、沙頭角谷埔和西貢塔門。項目主題包括持續提升沙羅洞濕地的自然保育及生態價值，改善沙羅洞的生態環境；研究復修谷埔村校附屬建築作將來社區用途，並以園林及生態友善的設施優化及改善周邊環境；以及探討保存塔門歷史遺產和生態價值，宣傳保育訊息和可持續鄉郊發展。

這些項目相信有助加強生態保育管理工作，活化村落，提高公眾對村落文化及傳統的認識，並有助促進生態旅遊。資助計劃會繼續善用公共資源，全面推動偏遠鄉郊地區的可持續保育及復育，以及創造綠色就業機會。