荃灣體育館3.4增兒童復必泰接種中心　明日起可預約

疫情下港府加緊為兒童接種疫苗。政府今（28日）宣布在本周五（3月4日）起於荃灣體育館增設兒童社區疫苗接種中心，特別為5至11歲兒童提供由內地及德國合研的復必泰疫苗接種服務，網上預約服務由明日（3月1日）上午9時開始。

當局指，荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心位於荃灣永順街53號荃灣體育館二樓多用途主場館。現時位於荃灣體育館地下的荃灣體育館社區疫苗接種中心則會繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。

另外，位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦會由下周一（3月7日）起延長服務時間，星期一至日均由上午8時至下午8時開放。公務員事務局局長聶德權認為，接種疫苗能為兒童提供保護，減低一旦染疫所帶來重症或死亡的風險，又透露正籌備增設專為兒童、青少年和長者接種科興疫苗的社區疫苗接種中心。

當局提醒，由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在4個兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。他們必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的以下版本的家長同意書。