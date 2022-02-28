泛民「35+」初選案處理法律爭議　押後至3.4再訊

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件提堂至今將近一年，早前進行至準備交付高院的程序，其中9名被告原定今天（28日）到西九龍法院提訊，續處理交付程序。國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至星期五（3月4日）再提訊，預料屆時共47名被告均會到庭應訊。

今天原定有份出席聆訊的9名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、譚文豪、胡志偉、尹兆堅、郭家麒及楊岳橋；另外亦有被告被帶上庭旁聽，包括吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、楊雪盈、岑子杰、馮達浚、黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、譚得志、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、鄒家成、梁國雄、岑敖暉及王百羽。惟因為懲教正安排新冠肺炎檢測，鍾錦麟、徐子見及何桂藍未能到庭。其中譚凱邦今天出庭之際，向旁聽人士表示林卓廷和徐子見的監倉有疫情，又稱自己「用鬚刨剪頭髮」；散庭時，黃之鋒則向旁聽人士稱自己「坐左24個月啦，拜拜」，亦有人稱「捱完一碌（1年）」。

案件今早甫開庭，法庭播放錄音，提醒旁聽法庭聆訊的人士除了不得攝影、錄影及錄音，止不得作出干擾行為，例如喧嘩、拍掌、叫口號或展示標語，以及不得干擾、騷擾或威嚇與訟人和其法律代表、或作出纏擾行為。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有14人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悦、余慧明及陳志全。其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、黃之鋒、區諾軒、朱凱廸、尹兆堅共6人。另外，鄒家成曾經一度獲准保釋，但在上月因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：WKCC813/2021