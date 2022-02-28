議員倡租用急凍櫃暫放遺體　斥港府未有主動澄清假資訊

疫情爆發，除了急症室嚴重爆滿，醫院殮房亦出現「屍疊屍」，殯儀館亦停止接受新個案。有議員今日(28日)舉行線上記者會，建議政府租用臨時急凍櫃存放遺體、與殯儀業及私營機構合作、開放地方予家屬作簡單拜祭及火化等；對於近日有假消息令市民到超市搶購儲糧，建議當局應善用政府新聞網絡平台，訂立兩小時內澄清假資訊的目標。

議員陳恒鑌表示，遺體堆積情況嚴重，引起市民不安情緒，促請政府與殯儀業界開會溝通，透過公私營合作，租用急凍櫃暫放遺體，又建議政府提供地方予家屬進行簡單儀式及於醫院直接火化。他續指，事件牽涉急症室、食物環境衞生署、殮房，呼籲部門間互相協作應對，不要推卸責任。

陳又提到，政府有責任澄清假新聞，建議爭取一條香港電台頻道作抗疫頻道，若有假消息發放，電台要第一時間追蹤並找相關政府部門回應和澄清，並提供實用的即時資訊。

另一議員梁熙則就近日救護員、救護車短缺問題，建議在緊急狀態下可向中央求助，要求派救護車及人員來港協助。至於假資訊方面，他批評假消息容易刺激市民恐慌情緒，而官方未有主動回應，令事件繼續發酵，建議當局應善用政府新聞網絡平台，訂立於兩小時內澄清假資訊的目標；另與學術機構合作，加強事實查核工作。