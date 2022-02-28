天水圍觀塘沙田3廈完成強檢　共發現364宗初步確診

政府昨日（27日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午5時30分起圍封觀塘秀茂坪邨秀富樓，不包括位於地下的東華三院陳嫺幼兒園，進行強制檢測，行動於今日下午十二時30分完成，共有約1,050人接受檢測，當中共發現182宗初步確診和5宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約390戶，當中20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

而沙田禾輋邨欣和樓不包括位於該處的停車場，昨亦被圍封強檢，行動於今日下午約1時完成，約560人接受檢測，當中發現58宗初確診個案和5宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪192戶，當中11戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

另外，政府昨日（二月二十七日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午五時起限制在元朗指明「受限區域」（即元朗天恒邨恒翠樓，不包括位於地下的香港基督教服務處）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於二○二二年二月十四日至二月二十七日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在二○二二年三月一日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府今日（二月二十八日）下午約一時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日下午約一時起，元朗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨晚十時三十分前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測，共有約1 200人接受了檢測，當中共發現124宗初步陽性檢測個案和四宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中51戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。