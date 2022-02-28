興趣班導師補助金計劃明起可申請　5月31截止

早前政府宣布將再推出第6輪防疫抗疫基金，並涵蓋4大類人士，包括須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業、受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業、受重創行業的從業員及短期或短暫失業人士等。社會福利署今日(28日)表示，「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」（第五期）由明日(3月1日)開始接受申請，至5月31日截止。

當局表示，第5期補助金計劃是第六輪「防疫抗疫基金」的措施之一，旨在為在今年第2季受聘／曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練，卻因服務持續暫停導致收入受損的每名合資格興趣班導師，提供一次過一萬港元補助金，以向他們提供支援及紓緩新冠肺炎疫情為他們帶來的影響。

社署指，會簡化計劃的申請程序，已領取第四期補助金的合資格興趣班導師如因服務持續暫停導致收入再度受損，可以透過填寫簡單的申請表格，直接向社署申請第五期補助金。仍未遞交第四期補助金計劃申請（3月31日截止）的合資格興趣班導師，如符合第五期補助金計劃的申請資格，可按申請程序，經由相關的津助福利服務單位核實資格並向社署一併遞交兩期補助金的申請。