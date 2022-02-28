院舍爆疫放寬輸入外勞　工會狠批罔顧長者安危及損害本地就業

勞工及福利局局長羅致光昨日(27日)宣布，採取多項特別措施應對院舍爆疫，包括由社會福利署緊急向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，並有時限地放寬「補充勞工計劃」規定。有工會今日(28日)批評，短期培訓即投人工作，屬罔顧長者安危，又斥損害本地勞工就業機會及正在抗疫員工的士氣，對上述措施表達憤怒和不滿。

社區及院舍照顧員總工會表示，認為短期招聘的外勞毫無照顧及防疫工作經驗，局方指只要短期培訓就可投人工作，罔顧長者安危，強調疫情以來本地勞工飽受失業痛苦，而過往安老業人手短缺，因政府毫不重視問題，亦不願借助失業率上升時吸引本地失業市民加入安老業工作。

工會續斥，院舍爆發疫情歸咎政府防疫政策失敗，導致院舍防疫失控的惡果，而借疫情大量輸入外勞打擊本地就業機會更可恥，相關措施亦打擊正在辛勤抗疫的員工士氣。工會強調，反對今次輸人外勞的做法，損害本地勞工就業機會、犧牲院舍院友獲得適合照顧的權利。有關安老業人手短缺問題，政府必須諮詢業界所有持份者，並制訂長遠人力資源規劃應對人口老化。