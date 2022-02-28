21歲女買快速測試劑墮網購陷阱　損失6100元

騙徒借疫情斂財，近日警方首次發現有騙徒開設詐騙社交平台專頁售賣快速測試劑，又有騙徒盜用衞生署標誌和假冒藥品生產商，訛稱賣中成藥「連花清瘟膠囊」呃錢。據了解，有21歲女子買快速測試劑誤墮騙案，透過「轉數快」支付6,100港元，騙徒收款後隨即去如黃鶴。

據悉，該名女受害人上周在社交平台Instagram，看見售賣快速測試劑的貼文，由於近日市面上瘋搶測試劑，女子未有細想便向賣家落單，並用「轉數快」支付6,100港元。她付款後與賣家失聯，始懷疑上當受騙，財貨兩空，報警求助，案件由觀塘警區刑事調查隊跟進。

而「連花清瘟膠囊」亦被利用作行騙幌子，有人開設Facebook專頁，盜用衞生署標誌和假冒藥品生產商，稱該藥品供不應求，預料每盒售價飆升至100港元，但該店「不賺黑心錢」，每盒只售39.5港元，吸引大批市民購買。不過，警方指已向香港代理查詢，回覆得悉並沒有開設相關專頁出售有關貨品。

根據資料，警方於2021年接獲19,249宗詐騙案，較2020年的15,553宗增加3,696宗，上升23.8%。去年網購騙案有6,120宗，比前年6,678宗微跌約8.4%，去年損失金額高達7,150萬港元。隨着第五波疫情爆發，以防疫用品作行騙幌子又開始湧現。