電話智能卡用戶明起需實名登記　個人用戶最多登記10張

《電訊（登記用戶識別卡）規例》《規例》）去年9月1日正式生效，落實電話智能卡實名登記制（實名登記制）。政府今(28日)提醒電話智能卡用戶，須於明日(3月1日)起按為其電話智能卡進行實名登記。

實名登記制適用於所有由香港電訊商發出，於本地用於人與人溝通之用的電話智能卡（包括語音、數據及／或短訊服務的電話智能卡）。政府指，明起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，須在啓動服務前完成實名登記。現行的電話儲值卡用戶則須於明年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，否則會在上述時限後不能繼續使用。至於正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再登記。

就實名登記，個人用戶須登記其姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本，16歲以下人士登記時須得到一位年滿18歲成年人的確認，並同時登記該名成年人的資料。企業用戶則須提供其商業登記資料及指定某人士作為負責人，並提供該名人士的個人資料。在實名登記制下，個人用戶及企業用戶可向每間電訊商分別登記不多於10張及25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量限制。

政府又指，正積極探討與各部門、社福機構和電訊商協作，為部分用戶，如長者等在限期內完成實名登記。