重視與客戶建立互信　Tiptop鼎豐信貸熱誠追求卓越

Tiptop鼎豐信貸植根香港，努力與客戶建立穩碩的互信關係，憑藉專業的信貸團隊，致力為客戶提供貸款資訊服務和解決財務周轉難題。集團榮獲「超卓信任信貸企業大獎」，進一步印證了已經得到大眾的信任。展望未來，Tiptop鼎豐信貸將秉持「熱誠追求卓越」的服務精神，投放資源引進金融科技，以創新為本、誠信為初心，充分配合港府提倡的智慧城市發展藍圖。

集團去年開始將貸款服務擴展至個人及中小企層面，對於獲得「超卓信任信貸企業大獎」，行政總裁黃漢強博士抱着既驚又喜的心情表示：「我們明白不少借貸人認為獲取貸款服務時必須得到金融機構的信任，但金融機構亦應該爭取公眾人士的信任，相互之間缺一不可，其實這是一個互動構建的基礎，Tiptop鼎豐信貸會一如既往地抱着『公平、公正及開放』的大原則，根據客戶信貸評級（TU）和財務背景為客戶度身訂製一個最佳的理財計劃和最優惠的貸款利率。」

貸款業務方面，Tiptop鼎豐信貸本着「以人為本」的精神，優化旗下產品「循環貸款」，讓借貸人可在資金充裕時彈性增加還款額，減少利息支出，而且申請一次可重複使用，絕不影響信貸評級，不用每次需要資金周轉時重新申請，這款貸款產品有別於坊間一些標榜「循環再用」的貸款產品。

黃博士解釋，「Tiptop鼎豐信貸的『循環貸款』本質跟信用卡批核額度相似，還款後額度會自動提升，並有月結單清楚列明借貸及利息詳情，一目了然，『循環貸款』每月的還款金額多少和還款周期長短較為自主；其他市場的『循環再用』這類產品需要就每一次提取資金也要獨立申請一份信貸報告（TU），比方說你申請了一筆100萬元貸款，中途還了40萬元，但之後又遇上資金周轉問題想再申請40萬元的話，『循環再用』這類產品需要就個別申請重新查閱信貸報告，應知道每一次提取信貸報告都會對信貸評級產生負面影響。」

Tiptop鼎豐信貸的另一款「無抵押業主貸款」自推出以來深受客戶歡迎，只要是物業的登記業主，便可以毋須抵押申請貸款，既不會受到銀行Call Loan的煩惱，也不用繳付田土登記的法律費用，因為貸款金額以物業的市場價值來評估，貸款金額與利息會比其他無抵押私人貸款為低。黃博士指出，這一款「無抵押業主貸款」深受不少新居屋業主歡迎，一般會利用款項完成單位裝修，即時提升居所質素，還款期更可達到5至10年，每個月還款金額低至幾千元，舒服輕鬆，「理想家居，今日實現」。

黃博士表示，集團願意全力協助各行各業的疫後起動，並指本港經濟復甦步伐的快慢，實有賴金融機構及信貸行業的配合和支持。為了提升貸款產品的服務質素，集團會不間斷地投放資源引進金融科技，旗下資訊系統已經與中央資料庫對接，未來致力簡化整個貸款批核流程，客戶可以通過手機應用程式申請貸款和上傳所需文件，毋須親身到訪門市。黃博士深信，與時並進的金融服務一定要依賴快速和妥善的網絡系統，來滿足大眾的期望和配合香港邁向智能城市的新階梯。