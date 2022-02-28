醫管局推院舍中醫診療計劃　料萬名長者職員受惠

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局去年已推出中醫住院及門診診療服務，專為新冠患者服務，而在疫情肆虐下，局方再決定與大學及中醫業界合作，另開展「安老院舍中醫診療服務」計劃，由註冊中醫師為輕症的安老院舍院友及職員，透過遙距診療或外展服務，提供中醫診療，以支援院舍應對疫情，預計約1萬名長者及職員可受惠。

計劃會由醫管局作中介人，為安老院舍與中醫服務提供者配對，合資格確診病人可獲豁免中醫診療費用；提供服務單位包括本地大學、中醫藥業界、中醫學會、非政府機構及中醫診所暨教研中心。計劃資金會由食衞局資助。

醫管局總行政經理(中醫)黃巧雲表示，現時計劃已於上周一(21日)開始試行，暫時參與的機構為香港浸會大學及香港註冊中醫學會，安老院舍亦有22間，每位病人可獲診症最多3次，每次可最多獲發5劑中藥；截至昨日(27日)，已提供接近300人次診症，當中約15%為職員。黃指，會再有十多個單位加入參與，包括香港中文大學、香港大學等，歡迎全港700多間安老阮舍自行報名。

香港浸會大學協理副校長(中醫藥發展)卞兆祥教授指，按截至上周五(25日)的數據顯示，在221名接受服務的人士中，主要感染症狀為咳嗽、喉嚨痛、鼻涕及發燒等。卞指出，中醫會按情況決定遙距或上門診症，並照病人的表徵，處方適合藥物，並會經速遞送藥，暫時獲服務的病人年齡由63至103歲不等，效果而言不錯，藥物反應好。

卞自己亦有為其中1名計劃下的患者診症，病人甚至在診症期間嘔吐，但在服用中藥沖劑後不久有好轉。不過卞指，服務只適合初期至中期的輕症患者，若病人血氧濃度低於94%或持續高燒，便會斷定為不適合中醫診斷及建議入院。至於病人可否接受「中西合璧」治療，卞就指若中醫認為適合，例如一些退燒藥等，可在服用中藥後相隔1至2小時才另服。

安老院舍負責人陳姑娘(化名)指，院舍有7名長者確診，年齡介乎60至80多歲，徵狀為咳嗽、發燒、累等，在院方感無助下，參與計劃後認為可幫助長者，向確診院友給予處方的中藥沖劑後，病情亦有好轉，對此感到開心。