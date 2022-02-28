10人涉參與佐敦一帶暴動　兩男認罪還押候懲

2019年11月理工大學一帶發生連串反修例示威，多區同時亦爆發示威衝突。期間警方在佐敦一帶拘捕多名男女，當中10人於事後被控暴動罪，其中2人今（28日）在區院承認控罪，還押至4月12日判刑。餘下8人則否認控罪受審，控方指他們於暴動現場或附近被捕，部分人身穿黑色衣物，且配備防毒面具等裝備，他們被制服時亦一度掙扎欲逃走。

10名被告依次是張永尚(20歲、學生)、林阡晴(24歲、學生)、黃銘昊（18歲，學生)、廖康良(21歲、學生)、李屏樂(62歲、公司經理)、易卓邦(27歲、商人)、李家維(25歲、無業)、朱偉雄(43歲、清潔工)、潘永杰(21歲)及區海峰(23歲、運輸工)。10人同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。其中黃銘昊及區海峰承認控罪，區另被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指他管有一包金屬索帶，該罪則於法庭存檔。２人需還押待索閱背景、勞教中心及教導所報告。

該２人的案情指2019年11月17日，大量人士佔據理大及主要道路，又以磚塊、汽油彈及弓箭等向警方施襲。儘管警方已作勸喻，但仍有不少人欲往理大以示支援。當日有數千名示威者在加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，築起大型障礙，令行車道阻塞，且向警方投擲汽油彈，令路面發生爆炸等，使警員及附近人士的安全受威脅，示威群眾已干犯破壞社會安寧的行為及暴動。警方於晚上展開掃蕩，有警員目睹區向警方防線投擲汽油彈。警員後追截並拘捕兩名被告，兩名被告被制服時一度掙扎，區更毆打警員。

餘下８名被告方面，廖康良另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用用途的工具罪，指他管有一把錘；李屏樂另被控一項管有攻擊性武器罪，指他管有一個能發出鐳射光束的裝置。８人均否認所有控罪，控方開案陳詞指８人於警方展開掃蕩後，在現場或附近被捕。各人分別身穿黑色及深色衣物、備有防毒面具、手套等裝備。廖康良的背包被搜出一把錘仔，廖警誡下稱是在街上拾獲，並打算用來打碎地上磚塊。另有警員看見李屏樂跪在記者後面，手持鐳篇棒指向警員方向。

案件編號：DCCC 636/2020