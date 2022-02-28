於台灣涉比特幣騙案判囚　女主犯聯同2人再入稟向港星彭偉華索償

2015年本港揭發虛擬貨幣比特幣交易平台Mycoin跨境騙案，涉款高達30億港元，更有不少台灣民眾受騙，在台發展的港星彭偉華（原名彭鏡光）亦涉嫌與案有關。案件前年在台灣審結，有多人判囚。一名被指是案中主犯的女商人聲稱被騙，於個多星期前入稟香港高院，向上述公司及彭偉華等人索償逾2億港元。至上周五（25日）她再入稟興訟，但有2名前案的被告轉換陣營，與女商人並列為原告，要求公司及餘下的被告賠償。

上周五入稟的3名原告，分別是陳筠非、陳姝諭及黃宥翔，被告則包括在香港註冊的裕勢投資有限公司、邱帶波、鄧錦芳和彭鏡光。陳笉非在本月17日曾入稟興訟，當時她把陳姝諭和黃宥翔亦列為被告。3名原告現稱，他們都是來自台灣的商人或房產仲介；至於被告之中，裕勢投資是以「MyCoin」或「氪能」名義經營生意，邱鄧彭3人均是它的代理人。

原告指，裕勢在2014年6月向他們提供投資方案，稱只要投資若干金額，便可獲得一定數額的比特幣和礦機，並可透過礦機賺取更多比特幣。陳筠非遂繳付648萬港元予邱帶波及鄧錦芳，購買570枚比特幣和26部礦機；陳姝諭及黃宥翔則繳付了32.7萬美金（折合約255.2萬港元）予裕勢投資，購買240枚比特幣和12部礦機。但其後被告的投資計劃告吹，裕勢投資更停止運作。原告至今尚未取得涉及的810枚比特幣及38部礦機，遂向被告追討該些比特幣及礦機，或等值金額，連同利息及訟費。

案件編號：HCA 249/2022