中三女學生網上交友變援交　警拘9男子檢性玩具大麻

東區警區刑事部於上周四(24日)至昨日(27日)在全港各區展開行動，拘捕9名本地男子(18至36歲)，其中6人涉嫌與16歲以下女童作出非法性交、2人涉嫌非禮、1人涉嫌導致或鼓勵16歲以下女童賣淫及製作及管有兒童色情物品。

案中受害人為1名14歲本地中三女學生，她於去年12月至今年1月期間，透過手機交友程式認識案中不同被捕人士，其後受害人被利誘提供性服務，案發地點包括被捕人的住所及港九新界不同酒店房間。後來，受害人的家長發現女兒行蹤有異，從而揭發事件及報警求助，案件交由東區警區重案組接手調查。

警方經深入調查後，迅速鎖定各名涉案人士的身份，在連日來的行動中於港九新界拘捕9人，他們報稱的職業包括學生、文員、護士、銀行經理、保險經紀及無業。警方亦檢獲被捕人士犯案時所穿的衣物，以及各類型性玩具，包括眼罩、頸箍、手銬、避孕套、震蛋、潤滑劑、洗肛器等。另外，警方在其中1名被捕男子位於屯門的住所內，搜獲約3.8克懷疑大麻。

根據警方調查顯示，各被捕人士向受害女童提供1,000至2,500港元的報酬以換取性服務，除了被人以金錢利誘參與性工作之外，個別被捕人更曾經向受害人拍攝裸露相片及影片，不但在網上向他人售賣，更向受害人表示以10,000港元的報酬，向她介紹其他客人，並從中賺取4,000港元作為佣金。

東區警區刑事總督察張恒暉表示，受害人原意為上網結交朋友，而拍攝裸露照片及影片時女童亦知情，惟未有收到相關報酬。此外，9名被捕人士中，其中2人互相認識，警方相信背後沒有集團操縱賣淫活動。