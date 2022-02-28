再多87名確診者離世　其中79人為65歲以上長者

本港第5波新冠肺炎疫情愈發嚴重，近日不斷有患者離世。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(28日)公布，截至今日凌晨，過去24小時有87名確診者死亡，他們年齡介乎51至100歲，涉及59男28女，當中有49人為安老院舍院友；當中有79人均為65歲以上長者。87名逝者當中有67人未有接種新冠疫苗，10人已打首針，另外10人則接種了2劑。

8名65歲以下離世病人中，1人為58歲男子，為安老院舍院友，上周五(25日)下午被送往明愛醫院急症室，當時有發燒及氣喘，醫護人員曾為其急救，死者其後入院，但情況轉差，延至昨日(27日)離世；另有1名51歲長期病患男死者，於上周一(21日)同樣送往明愛醫院急症室，出現有氣喘，並需要插喉急救，其後進入深切治療部，昨日早上離世。

此外，1名52歲確診女死者於上周三(23日)送往聯合醫院急症室，當時出現有頭暈及嘔吐，經電腦掃描發現腦出血，之後入院，惟昨日下午不治；1名37歲死者本身住院舍，有長期病患，需要人照顧，因發燒及氣促被送往廣華醫院急症室，上周五出院，但情況反覆，翌日再送往急症室後離世。

由於數據滯後，2月19至上周五(25日)有37人離世，涉及23男14女，年齡介乎37至105歲，第5波疫情至今，公立醫院共有636名新冠病人離世，大部分是長者。昨日共有690名確診病人在過去24小時康復出院。至於公眾殮房方面，李指出由於過去兩周較寒冷，增加嚴重併發症風險，加上新冠疫情夾擊，公立醫院殮房本身已爆滿，另因運送遺體有阻礙，故有壓力，已與食環署溝通，同意加大人手。

李立業稱，第5波疫情已累計636名新冠患者死亡，當中442宗已分析的個案中，年齡介乎11個月大至104歲，中位數為84歲。當中大部分死亡個案為長者，60歲以上佔逾92%；4宗涉及0至9歲兒童，死亡率為0.04%；2宗為10至19歲兒童，死亡率為0.03%；20至59歲成年人佔29宗個案；60至69歲則佔35宗，死亡率為0.17%；70至79歲有80宗個案，死亡率為0.87%；最後是80歲以上佔292宗，死亡率上升至4.6%。上述個案中，有91%未完成疫苗接種，當中更有81%未曾打針。整體至言，已打2針者的死亡率為0.03%；未完成打針者的死亡率為0.27%。

現時有49名病人情況危殆，66人嚴重，其餘病人情況穩定。另有5,882名病人分別於被大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療；另有402人於竹篙灣社區隔離設施隔離。目前隔離病床的使用率是88.4%，已達上限，李立業表示，目前沒有特別數據可看到非緊急服務暫停後可空出多少名員工，但現在已是「全民皆兵」。另有約70多名病人在入院篩查或檢測時確診，有近80名同房病人列為密切接觸者。至今有3,100名醫管局員工確診。

另外，亞博館社區治療設施有1,000張病床，由醫管局醫護負責，有大約20名醫生及100名護士，病人是輕症患者，再更健康及無病徵人士會在社區隔離設施。李指，醫護人手非常緊張，而在內地人員來港支援有助改善情況。